Messi e Ronaldo giocano a scacchi: la foto che fa il giro del mondo

Una foto destinata a entrare nella storia del calcio e non solo. Nella giornata di oggi, praticamente nello stesso momento, Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno pubblicato sui propri account Instagram una foto che li ritrae assieme alla vigilia dell'inizio della Coppa del Mondo in Qatar.

Pensandoci bene, in questo scatto sono racchiusi "appena" 12 Palloni d'Oro.

Per entrambi sarà l'ultima occasione di vincere il Mondiale con la propria nazionale e definire per davvero chi dei due sia il più grande.

Messi e CR7 ritratti dalla Leibovitz, tifosi in delirio

La fotografia è stata realizzata per motivi commerciali, dal noto marchio di alta moda Louis Vuitton. Lo scatto è stato affidato a una delle più grandi fotografe viventi, ovvero Annie Leibovitz, colei che ha curato le copertine delle maggiori riviste di moda, musica e non solo (a lei per esempio risalgono la maggior parte delle foto ritraenti Lennon e Yoko Ono su Rolling Stones).

Nella foto, pubblicata su Instagram da entrambi, sia Ronaldo che Messi sono ritratti in abiti informali mentre, molto concentrati, giocano una partita a scacchi su una bellissima valigia Louis Vuitton, col caratteristico font a scacchi.

La capion del post recita: "La vittoria è uno stato d'animo. Una lunga tradizione di bauli artigianali fotografati da @annieleibovitz per @louisvuitton". La scritta è in spagnolo e in inglese a seconda di chi ha pubblicato la foto.

Neanche a dirlo questo scatto ha fatto in pochissimi minuti il giro del mondo, creando esaltazione e impazienza tra i fan, che non vedono l'ora di assistere alle prodezze dei propri idoli sul terreno di gioco. E se in finale dovessero arrivare proprio questi due...