Inghilterra-Iran entra nella storia per il numero dei cambi: ecco la regola

Inghilterra-Iran, seconda gara dei Mondiali in Qatar, entra ufficialmente nella storia. Si tratta infatti del primo match in cui una nazionale ha effettuato sei sostituzioni. Un evento che, fino ad oggi, non si era mai verificato nella storia dei campionati del mondo. Il tutto è avvenuto grazie allo scontro di gioco che ha visto come protagonista il portiere dell'Iran Alireza Beiranvand e il difensore Majid Hosseini. Dopo pochi minuti i due compagni di squadra sono stati protagonisti di uno scontro violentissimo, che ha costretto il numero uno del Boavista a chiedere il cambio.