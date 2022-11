Francia-Australia 0-0 diretta: iniziata la partita LIVE

AL WAKRAH (QATAR) - È il giorno del debutto per la Francia campione in carica, che inizia oggi contro l' Australia ('Al Janoub Stadium' di Al Wakrah, ore 20) il suo cammino nei Mondiali del Qatar . Decimata dagli infortuni dei vari Pogba, Kante, Kimpembe, Nkunku e Benzema, la nazionale di Didier Deschamps cercherà di partire con un successo per prendersi subito la vetta del Gruppo D , completato da Danimarca e Tunisia che sempre oggi (martedì 22 novembre) hanno pareggiato 0-0 . Di seguito la diretta di Francia-Australia...

20:03

3' - McGree calcia a lato

Avvio arrembante della Francia ma l'Australia prova a colpire in contropiede: palla sulla trequarti per McGree che prova il destro ma calcia ampiamente a lato.

20:01

1' - Iniziata Francia-Australia

Fischio d'inizio, è iniziata Francia-Australia allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrah: a muovere il primo pallone dell'incontro i 'galletti' campioni del mondo di Didier Deschamps.

19:55

Squadre schierate per gli inni nazionali

Tutto pronto allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrah: dopo i fuochi di artificio le squadre sono entrate in campo e si sono schierate per l'escuzione degli inni nazionali.

19:42

Un precedente mondiale

La Francia ha vinto l'unico precedente al Mondiale contro l’Australia, aprendo l'edizione 2018 con il successo 2-1. Nella sfida furono assegnati due calci di rigore - uno per parte ed entrambi realizzati da Griezmann e Jedinack - prima della zampata decisiva di Pogba (in questa edizione assente per infortunio) che portò all'autorete di Behich.

19:23

Francia in blu, Australia in giallo

Francia e Australia debutteranno ai Mondiali in Qatar vestendo le loro divise classiche sul prato dello stadio 'Al Janoub' di Al Wakrah, dove tra poco si sfideranno nel match valido per il Gruppo D: maglia blu per i 'galletti' di Didier Deschamps, gialla invece per i 'socceros' di Graham Arnold.

19:10

Le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Didier Deschamps.

A disposizione: Mandanda, Areola, Varane, Disasi, Theo Hernandez, Koundé, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Graham Arnold.

A disposizione: Redmayne, Vukovic, Baccus, Cummings, Degenek, Deng, Deviln, Hrustic, Karacic, King, Kuol, Mabil, Maclaren, Tillio, Wright.

ARBITRO: Gomes (Sudafrica).

ASSISTENTI: Siwela (Sudafrica)-Phatsoane (Lesotho).

IV UOMO: Mukansanga (Ruanda).

VAR: Fischer (Canada).

AVAR: Zourak (Marocco).

Al Wakrah, 'Al Janoub Stadium'