Diretta Spagna-Costa Rica ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Debuttano Spagna e Costa Rica al Mondiale: le due nazionali fanno parte del Gruppo E assieme a Germania e Giappone , scese in campo alle ore 14. Sarà il primo confronto in Coppa del Mondo tra le due nazionali: i precedenti sono tre e tutti in amichevole, con due vittorie della Spagna e un pareggio.

Dove e a che ora vedere Spagna-Costa Rica: orari e canali

L'incontro tra Spagna e Costa Rica, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Al Thumama alle ore 17 (19 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Spagna-Costa Rica sul nostro sito

Probabili formazioni Spagna-Costa Rica

SPAGNA (4-3-3): Simòn; Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, J.Alba; Gavi, Busquets, Koke; Asensio, Morata, Williams. CT: L.Enrique. A disposizione:Sanchez, Raya, Guillamòn, P.Torres, Carvajal, E.Garcia, Balde, Rodri, Pedri, Soler, Llorente, F.Torres, Pino, Sarabia, Olmo, Ansu Fati.

COSTA RICA (4-2-3-1): K.Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Borges, Tejeda; Fuller, Bryan, Campbell; Bennette. CT: Suarez. A disposizione: Alvarado, Sequeira, Vargas, Watson, Torres, Chacon, Matarrita, Salas, Lopez, Contreras, Wilson, Zamora, Aguilera, Hernandez, Venegas.

ARBITRO: Hassan Mohamed

ASSISTENTI: Al Hammadi-Al Mahri

QUARTO UOMO: Ma Ning

VAR: Al Marri

AVAR: Taqi