Muller, dura polemica con la giornalista dopo Germania-Giappone

Non si placano le polemiche in Germania dopo la sconfitta della nazionale tedesca nel match d'esordio dei Mondiali in Qatar. Gli uomini di Flick sono stati battuti 2-1 dal Giappone in rimonta. "Sono ancora un po’ scioccato perché questa partita, per come è stata giocata, molto spesso se ne esce vincitori", ha dichiarato Thomas Muller al termine della gara. L'attaccante è stato protagonista di un faccia a faccia con una giornalista della tv tedesca, che gli chiedeva se fosse convinto che la Germania avesse davvero dominato. "Non so che partita avete visto - ha dichiarato Muller- ma credo che per 75 minuti eravamo in dominio, poi è chiaro che non siamo stati in grado di controllarla e abbiamo preso due gol, ma abbiamo giocato una buona partita, intensa e non abbiamo lasciato nulla al caso".