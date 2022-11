Diretta Uruguay-Corea del Sud ore 14: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dove e a che ora vedere Uruguay-Corea del Sud: orari e canali

L'incontro tra Uruguay e Corea del Sud, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Education City di Al-Rayyan alle ore 14. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Uruguay-Corea del Sud

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Vecino, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta; Nunez, Suarez. CT: Alonso A disposizione: Muslera, Sosa, De La Cruz, Pellistri, Varela, Torreira, Vina, Gomez, Coates, Torres, Cavani, Canobbio, Ugarte, Rodriguez Indisponibili: Araujo Squalificati: - Diffidati: -

COREA DEL SUD (4-1-4-1): Seunggyu; Moonwhan, Kim, Younggwon, Jinsu; Wooyeong; Changhoon, Jaesung, Inbeom,S Son; Uijo. CT: Bento A disposizione: Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo, Yoon Jonggyu, Jung Wooyoung, Paik Seungho, Cho Guesung, Hwang Heechan, Son Junho, Hong Chul, Na Sangho, Lee Kangin, Kwon Kyungwon, Kim Taehwan, Cho Yumin, Song Minkyu Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: -

ARBITRO: Turpin (Francia)

Guardalinee: Danos, Gringore (Francia)

Quarto uomo: Kovacs (Romania)

Var: Brisard (Francia)

Ass. Var: Millor (Francia)