Incredibile Bukari: esulta alla Ronaldo davanti a CR7! Il gesto furioso di Cristiano dalla panchina

Chi ha il coraggio di esultare alla Ronaldo in faccia proprio a Cristiano Ronaldo? L'ha fatto Bukari del Ghana. L'attaccante ha firmato di testa la rete del 3-2 che ha accorciato le distanze con il Portogallo e ridato speranza nei minuti finali alla nazionale ghanese, poi ha festeggiato con gli altri compagni esultando con il "Siuu" tipico di CR7, seduto in panchina. Il portoghese ha visto tutto e ha reagito con un gesto di stizza, alzando il braccio e guardando con un'occhiataccia verso il campo, chissà se per la frustrazione del gol subito o per l'imitazione del suo marchio di fabbrica.