Diretta Portogallo-Ghana ore 17: le formazioni ufficiali

Cristiano Ronaldo a caccia dell'ennesimo record

Il portoghese Cristiano Ronaldo è uno dei quattro giocatori che hanno segnato almeno un gol in quattro diverse edizioni del Mondiale. Il portoghese affianca Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose in questa speciale classifica. Nessun giocatore ha trovato la rete in cinque tornei differenti.