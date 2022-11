Cristiano Ronaldo è nella storia: l'incredibile record centrato al Mondiale

DOHA - Ha serrato gli occhi, sussurrato qualche preghiera, prima che l'arbitro lo autorizzasse a calciare. Sapeva che quel rigore era importante non solo per la corsa mondiale del Portogallo, ma anche per un incredibile record che per molto tempo nessuno potrà eguagliare: dopo il gol segnato contro il Ghana in Qatar, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore ad aver segnato in cinque diverse edizioni di una coppa del mondo.