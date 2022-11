Olanda-Ecuador 1-1 in diretta: Valencia firma il pari

Seconda giornata del Mondiale in Qatar: nel Gruppo A si sfidano le due squadre vittoriose all'esordio . Alle 17 (19 locali) punti pesanti in palio per Olanda ed Ecuador, che nel primo turno hanno vinto entrambe 2-0 rispettivamente contro Senegal e Qatar . Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno l'occasione di fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi. La sorpresa dell'ultimo momento è De Ligt : solo panchina per il difensore ex Juve. Dall'altra parte La Tri, guidata in panchina da Gustavo Alfaro e trascinata in campo da un super Enner Valencia (decisiva la doppietta del capitano al debutto contro il Qatar), ha voglia di misurarsi con una nazionale di livello.

18:50

90' - Valencia esce in barella

Grande apprensione in casa Ecuador. Il capitano e capocannoniere Valencia si accascia a terra e lascia il campo in barella. Al suo posto Rodriguez.

18:33

73' - Depay lancia Gakpo: fuorigioco

Sponda di Depay che lancia Gakpo in velocità ma l'attaccante olandese si fa pescare in netta posizione di fuorigioco. Cala l'intensità del match. Nelle file olandesi Klaassen lascia il posto a Berghuis. Al 74' primo cambio anche per l'Ecuador: dentro Sarmiento, fuori Estrada.

18:19

59' - Plata a un passo dal vantaggio

Ecuador a un passo dal vantaggio con Plata, che centra la traversa con un bellissimo mancino a giro sul secondo palo. L'Olanda sta vivendo un momento di grande difficoltà.

18:09

49' - Pareggia Valencia

L'Ecuador parte a mille e trova subito il pareggio con Enner Valencia, che ribatte in rete sicuro una conclusione di Estupinan respinta da Noppert. Terzo centro in due partite a Qatar 2022 per l'attaccante del Fenerbahce, capocannoniere e rivelazione del torneo fino a questo momento. Valencia diventa così il quarto giocatore nella storia a segnare sei consecutivi gol della propria nazionale al Mondiale, insieme a Eusebio (Portogallo, 1966), Paolo Rossi (Italia, 1982) e Oleg Salenko (Russia, 1994).

18:06

46' - Olanda-Ecuador, inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo di Olanda-Ecuador con gli uomini di Van Gaal ancora in vantaggio per 1-0.

17:50

45'+3 - Gol annullato a Estupinan

Gol annulato a Estupinan per fuorigioco proprio allo scadere del prmo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore ecuadoriano devia in rete ma l'arbitro non convalida: la posizione di Porozo impediva completamente la visuale al portiere Noppert. Squadre negli spogliatoi dopo solo tre minuti di recupero con l'Olanda ancora in vantaggio per 1-0: decide sempre il gol segnato in avvio da Gakpo. Ma l'Ecuador è vivo.

17:32

32' - Occasione Ecuador

Si rivede l'Ecuador con il solito Valencia: l'attaccante del Fenerbahce si accentra e dal limite lascia partire un tiro forte sul primo palo, grande risposta di Noppert che devia in angolo.

17:15

15' - Ecuador a fatica

L'Olanda rallenta il gioco e l'Ecuador sembra fare molta fatica a reagire dopo il gol subito. Timber chiude tutto su Valencia.

17:05

6' - Sblocca Gakpo

La sblocca subito l'Olanda con un gran gol di Cody Gakpo. Il gioiellino del Psv classe 2003 fa partire da fuori area un mancino forte sul primo palo. Primo tiro primo gol, nulla da fare per Galindez.

17:00

Inizia Olanda-Ecuador

L'agerino Ghorbal fischia l'inizio di Olanda-Ecuador! Gli Orange partono subito aggressivi.

16:45

I precedenti

Questa è soltanto la terza sfida ad andare in scena tra Olanda ed Ecuador: i due precedenti risalgono alle amichevoli di marzo 2006 (vittoria dell’Olanda per 1-0) e maggio 2014 (pareggio per 1-1). È la prima volta però che le due formazioni si affrontano nella fase finale di un Mondiale.

16:30

Olanda-Ecuador, le formazioni ufficiali

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Bergwijn. Ct: Van Gaal.

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez; Porozo, F. Torres, Hincapie; A. Preciado, Mendez, M. Caicedo, Estupinan; Plata, E. Valencia; Estrada. Ct: Alfaro.

ARBITRO: Ghorbal (Algeria).

Khalifa International Stadium