La frase di Stramaccioni in diretta Rai che ha fatto impazzire i social

I commenti tecnici sulla Rai dell'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni, stanno riscuotendo ogni giorno sepre maggiore popolarità. Anche quando si tratta di creare espressioni bizzarre, quasi neologismi. Come nel caso registrato durante Tunisia-Australia, vinta dai Socceroos per 1-0. Probabilmente riferendosi al trequartista nordafricano Wahbi Khazri, Stramaccioni ha detto: "Si mette le mani nei non capelli, perché non li ha", scatenando il web. Un utente, rivolgendosi alla televisione di Stato, ad esempio, scrive: "Tenete Stramaccioni a commentare qualcosa ogni giorno anche a mondiale finito".