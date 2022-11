Bufera tra Van Basten e Van Dijk: che scintille sul botta e risposta!

Monta la polemica in casa Olanda tra la leggenda Orange, Van Basten, e il capitano della nazionale di Van Gaal, Van Dijk. Il difensore del Liverpool è stato criticato dall'ex Milan per l'errore sul gol del pareggio dell'Ecuador: "L'ha aspettato e l'ha guardato tirare. Cosa stava guardando? Lo deve attaccare lì, invece lo lascia calciare", sottolinea Van Basten, riferendosi alla marcatura blanda di Van Dijk sul tiro che poi ha portato alla rete di Valencia. "Van Dijk è l'uomo migliore, ma fa il minimo in termini di iniziativa. È molto strano che un giocatore così bravo faccia così poco per la nazionale olandese", ha aggiunto il tre volte Pallone d'Oro a Ziggo Sport.