Luis Enrique e la frase in conferenza stampa: "Mi sento uno str..."

DOHA (Qatar) - L'incredibile esordio delle Furie Rosse a Qatar 2022 non verrà dimenticato così facilmente. La Spagna ha annientato il Costa Rica con un sonoro 7-0 ma durante la conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Germania , Luis Enrique ha ribadito che aldilà del risultato l'importante è stato portare a casa i 3 punti. "Non bisogna mai essere sicuri di vincere. Ti auguri sempre il meglio per l'esordio, ma ammetto che non mi aspettavo una partita simile. Mi sento meglio a gestire i problemi, sono proprio uno str... Mi sento meglio ad incoraggiare e risolvere i problemi".

Sulla Germania

Il Costa Rica non ha opposto resistenza all'avanzata spagnola, ma lo stesso non farà la Germania che ha un gioco propositivo e cerca sempre di pressare l'avversario a tutto campo. "È la squadra che più ci assomiglia e per questo è la sfida giusta per noi. Sarà una partita aperta e vedremo quale delle due squadre riuscirà a portare a casa l'obiettivo", sono le parole di Luis Enrique che poi prosegue: "Cosa rappresenta la Germania nel mondo del calcio? Hanno vinto 4 volte il Mondiale. Ho già giocato contro di loro nel '94 e il livello fisico era estremo, una vera potenza. Se c'è qualcuno che sa competere è la Germania, se c'è qualcuno capace di cambiare repentinamente le cose è la Germania. La loro storia è lì e hanno i migliori giocatori del mondo. Ma siamo convinti di poter vincere ed è per questo che ci andiamo".