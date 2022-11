Argentina-Messico 2-0 diretta: raddoppio di Enzo Fernandez

21:50

90' Sei minuti di recupero

Orsato concede sei minuti di recupero: si giocherà fino al 96'

21:47

87' Raddoppio dell'Argentina: gol di Enzo Fernandez

L'Argentina mette in cassaforte la gara, grazie ad un gran gol di Enzo Fernandez. Il centrocampista del Benfica si libera e dall'interno dell'area di rigore lascia partire un tiro a girare che si insacca alla sinistra di Ochoa.

21:41

81' L'Argentina si difende

Gli uomini di Scaloni, con un'inedita difesa a cinque, si difendono dagli attacchi del Messico. A nove minuti dalla fine gli uomini di Martino provano il tutto per tutto.

21:33

73' Nel Messico fuori Lozano

Finisce al 73' la gara di Lozano. L'attaccante del Napoli viene sostituito da Alvarado.

21:30

70' Molina sfiora il raddoppio

Argentina pericolosa: Acuna si invola sulla sinistra e serve Molina, libero sul secondo palo; l'ex terzino dell'Udinese calcia di prima intenzione, ma svirgola: palla sopra la traversa.

21: 26

66' Girandola di cambi

Dopo il gol di Messi Martino rivoluziona il Messico inserendo Antuna e Jimenez per Vega e Alvarez. L'Argentina risponde con Romero e Palacios per Di Maria e Mac Allister. Nel messico intanto giallo per Herrera.

21:24

64' Argentina in vantaggio: Messi sblocca il risultato

L'Argentina sblocca il risultato con Messi: il numero dieci argentino controlla il pallone al limite dell'area di rigore e con il sinistro insacca alle spalle di Ochoa

21:22

62' Scaloni richiama Lautaro Martinez

Doppio cambio nell'Argentina. Fuori Lautaro Martinez (in ombra) e Montiel, dentro Molina e Alvarez.

21:17

57' Primo cambio per Scaloni

L'Argentina spinge con maggiore convinzione rispetto al primo tempo. Scaloni sostituisce Guido Rodríguez con Enzo Jeremías Fernández

21:11

51' Messi spreca la punizione

Il numero dieci argentino spreca la punizione, calciando sopra la traversa. Il portiere Ochoa può tirare un sospiro di sollievo

21:10

50' Ammonito Gutierrez, punizione pericolosa per l'Argentina

Si accende improvvisamente Messi: l'accelerazione dell'attaccante argentino costringe Gutierrez al fallo. Orsato estrae il cartellino giallo. Punizione pericolosa per l'Argentina dal limite dell'area

21:05

46' E' iniziato il secondo tempo

Nessun cambio durante l'intervallo. Si riparte dal parziale di 0-0

20:50

50' Fine primo tempo: Argentina-Messico 0-0

Squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo poco emozionante e con pochissime occasioni: nel finale tentativo del Messico con Vega (palla alta sopra la traversa) e tiro cross pericoloso di Mac Allister per l'Argentina

20:45

45' Orsato assegna 5' di recupero

Si giocherà fino al 45'. L'arbitro Orsato ha infatti assegnato cinque minuti di recupero.

20:44

44' Vega pericoloso su punizione

Pericolo per la difesa argentina: sulla punizione (successiva al fallo commesso da Montiel), Vega calcia con il destro, aggirando la barriera. Martinez si tuffa sulla sua destra e con una parata plastica blocca il pallone.

20:43

43' Ammonito Montiel

Subito pericoloso Gutierrez: il neo entrato si invola nella metà campo argentina e viene steso da Montiel. Orsato estrae per la seconda volta (dopo il messicano Araujo) il cartellino giallo.

20:42

42' Primo cambio nel Messico

Martino è costretto ad effettuare la prima sostituzione: fuori Guardado per infortunio, sostituito da Gutierrez.

20:40

40' Ci prova Lautaro Martinez

Su calcio d'angolo, l'attaccante dell'Inter si rende pericoloso con un insidioso colpo di testa: la palla si perde sul fondo.

20:33

33' Primo squillo di Messi

Punizione dalla fascia destra di Messi: il numero dieci argentino calcia direttamente in porta. Ochoa respinge il pallone, sulla ribattuta si avventa Lisandro Martinez che commette fallo sull'estremo difensore messicano

20:22

22' Araujo primo ammonito

Brutto intervento del difensore messicano ai danni di Acuna. Orsato estrae il primo cartellino giallo della gara

20:20

20' Partita bloccata

L'Argentina prova a fare la partita, ma Messi e compagni non sono riusciti a creare pericoli alla difesa avversario. Il Messico si difende con ordine e riparte.

20:10

10' Messico pericoloso

Prima occasione per il Messico: punizione dal limite dell'area battuta da Chavez, la palla, dopo una deviazione di Moreno, attraversa tutto lo specchio della porta. Herrera sul secondo palo non ci arriva di pochissimo

20:06

6' Animi subito caldi

Orsato ha subito il suo bel da fare per calmare i giocatori: una manata di Vega ai danni di Montiel scatena la prima bagarre in campo.

20:00

1' Calcio d'inizio

Il Messico, in maglia verde, ha vinto il sorteggio e inizia il gioco. L' Argentina è schierata con la consueta maglia a trisce verticali bianco e celesti.

19:05

Le curiosità di Argentina-Messico

L'Argentina è rimasta imbattuta negli ultimi 10 incontri con il Messico in tutte le competizioni (7V, 3N), dopo la sconfitta per 1-0 nella Copa América del 2004. La sconfitta contro l'Arabia Saudita nel match precedente ha concluso a una serie di 13 vittorie di fila dell'Argentina ai Mondiali contro nazioni non europee, ovvero dal match perso contro il Camerun nel 1990

19:00

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. CT: Scaloni.

MESSICO (5-3-2): Ochoa; Araujo, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez; Herrera, Chavez, Guardado; Vega, Lozano CT: Martino.

ARBITRO: Orsato (Italia)

Lusail Iconic Stadium (Lusail)