L’urlo di Adani al gol di Messi diventa virale

LUSAIL (Qatar) - Sono due i protagonisti della vittoria dell'Argentina sul Messico, uno in campo, uno dietro un microfono. Lionel Messi risponde ai suoi critici, sbloccando il match con i centroamericani e rimettendo in carreggiata un'Albiceleste messa spalle al muro dal successo della Polonia, dopo il clamoroso ko con l'Arabia Saudita. Lele Adani esplode contemporaneamente ai microfoni della RAI, alla sua maniera, incontenibile: "Il sinistro migliore del Mondo! Da Di Maria a Messi! Sempre Rosario, la città del calcio, uno per l'altro! Si sblocca la partita, futbol! Tutti in piedi per il miglior giocatore del Mondo, rispetto per il numero uno, troppo spresso criticato. E' lui che la tiene in vita!".