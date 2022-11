Diretta Belgio-Marocco alle 14, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Belgio e Marocco . Il Belgio , dopo aver vinto all'esordio con il Canada , cerca un altro successo per aprirsi la via agli ottavi. A caccia di punti anche il Marocco che all'esordio ha pareggiato con la Croazia .

Dove e a che ora vedere Belgio-Marocco: orari e canali

L'incontro tra Belgio e Marocco, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Al Thumama di Doha alle ore 14 (16 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Belgio-Marocco sul nostro sito

Probabili formazioni Belgio-Marocco

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E.Hazard; Batshuayi. CT: Martinez. A disposizione: Mignolet, Theate, Casteels, Faes, Mertens, Castagne, T.Hazard, Trossard, Onana, Debast, Vanaken, De Ketelaere, Openda, Doku, Lukaku.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui. A disposizione: ElKajoui, Tagnaouti, Hakimi, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Chair, Aboukhlal, Ez, El Yamiq, Dari, Cheddira, ElKhannouss, Benoun, Jabrane, Mazraoui.

ARBITRO: Ramos (Messico)