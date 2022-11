Diretta Spagna-Germania alle 20, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL KHAWR - Umori decisamente differenti tra Spagna e Germania , impegnate nel secondo turno della fase a gironi: se la Spagna all'esordio ha battuto in goleada la Costa Rica , i tedeschi sono reduci dal ko contro il Giappone che rende la sfida odierna un crocevia da non sbagliare. Nei precedenti in Coppa del Mondo l'ultimo successo è della Spagna , ma i primi tre incroci si erano chiusi con due successi tedeschi e un pareggio.

Dove e a che ora vedere Spagna-Germania: orari e canali

L'incontro tra Spagna e Germania, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Al Bayt di Al Khawr alle ore 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Spagna-Germania sul nostro sito

Spagna-Germania, probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J.Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Asensio, Morata, Olmo. CT: Luis Enrique. A disposizione: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P.Torres, E.Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N.Williams, Pinto, F.Torres, Sarabia.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. CT: Flick. A disposizione: Ter Stegen, Trapp, Ginter, Kehrer, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Gundogan, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Moukoko, Fullkrug.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)