Pjanic e Dzeko, c'è anche la Bosnia ai Mondiali: il selfie allo stadio

DOHA (Dubai) - La Bosnia non si è qualificata per questa edizione della coppa del Mondo, eppure i due calciatori più rappresentativi della selezione balcanica si sono ritrovati - uno vicino all’altro - al Khalifa International Stadium .

Un selfie in trasferta

I due ex compagni di squadra della Roma, Miralem Pjanic e Edin Dzeko, non hanno perso l’occasione per scattarsi una foto prima del calcio d’inizio della partita tra Croazia e Canada. Ma presto, i due dovranno tornare a disposizione dei loro rispettivi allenatori; l’ex regista del Barcellona tornerà a lavorare con lo Sharjah, formazione del campionato degli Emirati Arabi Uniti mentre il centravanti dovrà tornare ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti dell’Inter agli ordini del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.