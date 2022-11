Diretta Iran-Stati Uniti ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL-THUMAMA - Allo Stadio Al-Thumama alle ore 20 (22 locali) scenderanno in campo Iran e Stati Uniti per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale in Qatar. Una partita da forti connotati politici e sociali oltrechè puramente calcistici. Le selezioni di Queiroz e Berhalter porgeranno un orecchio all'esito dell'altro match in programma, Galles-Inghilterra. Il Team Melli proverà a vincere lo scontro diretto per continuare a sognare e accedere agli ottavi (basterà anche non perdere); dall'altra parte gli Stati Uniti di McKennie sono chiamati ad ottenere i tre punti se vogliono sperare di continuare la loro avventura a Qatar 2022.