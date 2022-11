Ronaldo il Fenomeno, cuore Italia: "Quanto mi mancano gli Azzurri al Mondiale..."

Ronaldo Luiz Nazario de Lima , il Fenomeno, ha premiato a Doha i giornalisti con almeno otto partecipazioni da inviati ai Mondiali. C'è chi ne ha raccontate addirittura 17, il recordman assoluto uruguaiano Enrique Macaya Marquez , 84enne. Evento che si è trasformato in occasione per parlare anche del suo Brasile e, soprattutto, degli Azzurri .

Ronaldo (il Fenomeno): "Mi manca molto l'Italia al Mondiale"

Proprio così. Perché nonostante sia letteralmente stato preso d'assalto dalle domande dei cronisti presenti, il Fenomeno ha scelto di parlare solo in italiano, dimostrando vicinanza al nostro Paese: "Non vediamo l'Italia da due edizioni e, personalmente, mi manca molto. Ai Mondiali gli Azzurri ci devono essere: questa dev'essere l'occasione per tornare più forti di prima". E ancora: "Il mio Brasile: vincere una Coppa del Mondo è sempre complicato, ma staremo a vedere cos'accadrà".