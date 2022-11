Mondiali 2022, Francia e Australia agli ottavi: ecco chi sfideranno

DOHA (QATAR) - Altri verdetti al Mondiale in Qatar, dove la Francia (qualificata con un turno di anticipo come Brasile e Portogallo) chiude in vetta con 6 punti il Gruppo D e vola agli ottavi di finale (già conquistati anche da Olanda e Senegal nel Gruppo A e da Inghilterra e Stati Uniti nel Gruppo B). Insieme ai campioni del mondo in carica, che nella terza giornata della fase a gironi hanno perso 1-0 contro la Tunisia, stacca il pass per la fase a eliminazione diretta anche l'Australia, seconda nel raggruppamento a pari punti con ifrancesi (ma con una peggiore differenza reti) e a +2 sui tunisini grazie al successo per 1-0 ottenuto contro la Danimarca (che saluta invece la Coppa del Mondo con un solo punto conquistato).