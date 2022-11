Tunisia-Francia diretta: ora LIVE la partita di oggi

Ultimo turno della fase a gironi del gruppo D per Tunisia e Francia. Ampio turnover per Deschamps, già sicuro del passaggio del turno: nove i cambi rispetto alla sfida contro la Danimarca per i campioni del Mondo in carica, titolare dal 1' l'ex Roma Jordan Veretout. Per la formazione tunisina, obbligata a vincere per sperare nell'approdo agli ottavi, sarà una partita speciale anche per un altro motivo: tanti i giocatori in campo che sono nati in Francia. Occhio all'altra gara del girone, Australia-Danimarca. Fischio d'inizio alle 16.