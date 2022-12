L’australiano Degenek accende la sfida: “Non è un onore sfidare Messi”

DOHA (Dubai) - Mancano ancora due giorni alla sfida tra Argentina e Australia, ma l’ottavo di finale tra le due squadre inizia a far rumore. I sudamericani hanno ottenuto la qualificazione battendo la Polonia, l’Australia ha festeggiato il passaggio del turno battendo la Danimarca. Sabato sera le due formazioni si troveranno di fronte per giocarsi l’accesso ai quarti di finale. Ma gli australiani non sembrano particolarmente emozionati disfidare la squadra di Leo Messi. “Giochiamo undici contro undici - sottolinea il difensore australiano Miloš Degenek - e non ci sono undici Messi, ce n’è uno solo”.