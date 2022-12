Diretta Ghana-Uruguay: i ghanesi provano a fare la partita

AL WAKRAH - Ghana a tre punti, Uruguay uno solo, ma può essere l'ultima gara del Mondiale per entrambe. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità di vincere la partita odierna, ma devono anche sperare in buone notizie da Corea del Sud-Portogallo , visto che anche gli asiatici sono a 1 punto, mentre i lusitani dopo due successi sono già agli ottavi. I ghanesi, dal canto loro, non possono perdere: in caso di vittoria gli ottavi sarebbero matematici, mentre il pareggio li costringerebbe ad attendere il risultato dell'altra sfida del girone.

Dove e a che ora vedere Ghana-Uruguay: orari e canali

L'incontro tra Ghana e Uruguay valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Ghana-Uruguay in diretta sul nostro sito

Ghana-Uruguay: formazioni ufficiali



GHANA (4-2-3-1): Zigi; Seidu, Baba, Amartey, Salisu; Salis, Partey; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Inaki Williams. Ct: Addo.

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Suarez, Nunez. Ct: Alonso.

ARBITRO: Siebert (Germania).

Ghana-Uruguay, la diretta

47' Il ghanese Kudus cerca il gol in scivolata su un tiro in diagonale di Bukari, ma è nettamente in posizione di fuorigioco

46' Ghana-Uruguay: inizia il secondo tempo!

45' +8' Termina la prima frazione di gioco. Ghana-Uruguay 0-2!

45' Concessi otto minuti di recupero

32' Raddoppio Uruguay: Pellistri serve Nunez che la gira di testa a Suarez, che suggerisce per De Arrascaeta, che con un destro al volo trafigge l'estremo del Ghana per il 2-0!

26' Gol Uruguay: Suarez va al tiro da dentro l'area, respinge Zigi ma in agguato c'è De Arrascaeta che di testa porta avanti i sudamericani!

22' Occasione Uruguay: palla persa in difesa dal Ghana, ne approfitta Darwin Nunez che supera in uscita Zigi, ma salva tutto Salisu

20' Dal dischetto va lo stesso Ayew ma non è preciso e Rochet respinge la sfera!

18' Calcio di rigore per il Ghana dopo un ceck al Var dell'arbitro per un'uscita del portiere dell'Uruguay su Ayew in piena area di rigore

2' Contrasto duro tra Kudus e Gimenez, con quest'ultimo che rimane a terra dolorante. Il ghanese viene richiamato verbalmente dall'arbitro

1' Ghana-Uruguay: inizia la partita!