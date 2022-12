Diretta Serbia-Svizzera ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Bisogna puntare alla vittoria: la Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettersi al sicuro da eventuali ribaltoni. Nel Girone G, all'ultima giornata, l'unica certezza è il passaggio del turno del Brasile, impegnato in contemporanea con il Camerun. La Serbia, a 1 punto, deve assolutamente vincere per scavalcare la Svizzera (a 3), sperando che il Camerun non faccia il colpaccio (visto che inoltre alla vigilia gli africani hanno anche una miglior differenza reti). Per la Svizzera un successo vorrebbe dire ottavi matematici: anche il pari potrebbe valerli, sempre Camerun permettendo.