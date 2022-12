Argentina, Dybala in panchina anche con l'Australia. L'indizio delle pettorine e il dubbio Di Maria

Scaloni ha provato la formazione dell’Argentina che sfiderà l’Australia agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar e ancora una volta sembra non esserci spazio per Dybala. L’indizio lo ha dato proprio il ct dell’Albiceleste quando ha distribuito le pettorine come scrivono i principali siti argentini Clarin e Olé. Scaloni ha provato un paio di soluzioni senza Di Maria, perché l’esterno della Juve non è al meglio delle condizioni fisiche ed è in dubbio fino all’ultimo. "Se Angel sta bene gioca lui", ha assicurato Scaloni in conferenza stampa.