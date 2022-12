Diretta Francia-Polonia ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Proseguono gli ottavi di finale a Qatar 2022: dopo il passaggio ai quarti di Olanda e Argentina , oggi tocca a Francia e Polonia affrontarsi per andare avanti. I campioni in carica di Deschamps si presentano all'appuntamento dopo aver vinto il Gruppo D, davanti ad Australia , Tunisia e Danimarca . La Polonia è arrivata seconda nel Gruppo C, davanti a Messico e Arabia Saudita e dietro l' Argentina .

Segui Francia-Polonia in diretta sul nostro sito

Dove e a che ora vedere Francia-Polonia: orari e canali

L'incontro tra Francia e Polonia valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allo Stadio Al Thumama di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Francia-Polonia, probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT: Deschamps. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Krychowiak, Bielik,,Zielinski; Milik; Lewandowski. CT: Michniewcicz. A disposizione: Grabada, Skorupski, Bednarek, Jedrzejczyk, Wieteska, Gunny, Zurkowski, D.Szymanski, S.Szymanski, Zalewski, Grosicki, Skoras, Kaminski, Piatek, Swiderski.

ARBITRO: Valenzuela