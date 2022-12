L'Australia rincorre Messi negli spogliatoi per un motivo: tifosi furibondi

DOHA (QATAR) - Uscire agli ottavi di finale dei Mondiali per mano dell' Argentina non è un'onta per l' Australia, che ha peraltro fatto sudare la ' Seleccion ' nel match vinto 2-1 e sbloccato da una perla di Leo Messi . Una prova, quella dei Socceros, che ha reso orgogliosi i tifosi ai quali non è però andata giù una scena del postpartita , immortalata in un video divenuto presto virale sui social .

Caccia al selfie

A far infuriare il popolo australiano quello che è successo nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio 'Ahmed bin Ali' di Al Rayyan, dove alcuni calciatori dell'Australia hanno fermato proprio Messi per farsi un selfie con lui. Un ricordo speciale e un momento da raccontare ai nipoti, anche se il momento per mettersi in posa non era forse il migliore, con i sorrisi per lo speciale 'trofeo' conquistato che stonano con l'eliminazione dalla Coppa del Mondo.