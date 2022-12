Argentina-Australia 0-0 diretta: tanto possesso palla per Messi e compagni

Cartellino giallo per Irvine , che era diffidato. Brutto fallo su Acuna.

20:10

10' - Argentina: tanto possesso palla

L'Argentina fa possesso palla, ma nei primi dieci minuti di gioco non ci sono state azioni da gol. Australia, come da previsioni, sulla difensiva.

20:00

1' - Argentina-Australia: comincia l'ottavo di finale

Calcio d'inizio per Argentina-Australia dopo gli inni nazionali. Lo stadio è in buona parte biancoceleste, ma i tifosi australiani sono molto rumorosi.

19:40

Parata di vip per Argentina-Australia

Lo stadio si sta riempiendo, anche di vip, per Argentina-Australia. Segnaliamo, tra gli altri, la presenza di El Kun Aguero e di Alessandro Del Piero. Tutti vogliono veder giocare Leo Messi.

19:15

Stadio: ci sono solo 23 gradi

Argentina-Australia si giocherà in un clima buono. Contrariamente alle precedenti partite, allo stadio ci sono appena 23 gradi, anche se l'umidità è molto alta.

19:00

Argentina-Australia: Papu Gomez sostituisce Di Maria

Le formazioni ufficiali di Argentina-Australia:

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Gomez, Messi, Alvarez. All.: Scaloni.

Australia: Ryan; De Genek, Rowles, Souttar, Beich; Baccus, Mooy, Irvine, Leckie; Duke, McGree. All.: Arnold.

18:45

Argentina, primo confronto con l'Australia ai Mondiali

Prima di oggi, Argentina e Australia non si erano mai incontrate in un Mondiale. L'ultimo confronto diretto è del settembre 2007, in occasione di un'amichevole decisa dal sudamericano Martin Demichelis.

18:30

Argentina-Australia: Messi e compagni favoriti per la qualificazione

Argentina super favorita contro l'Australia agli ottavi di finale dei Mondiali. I Socceroos hanno vinto una volta sola in 7 precedenti (1 pari e 5 sconfitte), a luglio 1988 nell'Australia Bicentenary Gold Cup, con il punteggio di 4-1. C'era anche l'attuale allenatore australiano, Graham Arnold, in campo.