Giappone-Croazia 1-1 diretta: iniziano i supplementari

18:04

97' - Esce Modric

Escono Modric e Kovacic, al loro posto Vlasic e Majer

17:57

91' - Iniziano i supplementari

Si parte per i supplementari tra Giappone e Croazia.

17:52

90' + 4' - Finiscono i 90' regolamentari sul risultato di 1-1

Non bastano 94' per decretare un vincitore tra Giappone e Croazia. Si dovrà ricorrere quindi ai supplementari per la prima volta in questo Mondiale.

17:47

90' - Primo giallo della partita

Ammonito il croato Kovacic, primo giallo dell'incontro.

17:44

87' - Entra Minamino per il Giappone

Minamino sostituisce un Doan oggi a secco e autore di una partita non brillante partendo dall'inizio.

17:34

78' - Perisic: occasione Croazia

Perisic se ne va su errore giapponese, il suo sinistro indirizzato nello specchio viene deviato da Tomiyasu in angolo.

17:31

75' - Finisce la partita di Kamada

Kamada viene sostituito da Sakai a un quarto d'ora dalla fine dei 90' regolamentari.

17:25

68' - Entra Pasalic

Pasalic sostituisce Kramaric. Vedremo cosa darà il giocatore dell'Atalanta.

17:23

66' - Budimir fa paura al Giappone

Budimir intercetta di testa un tiro-cross di Kramaric deviato: la palla esce a lato.

17:22

65' - Due cambi per il Giappone

Asano e Mitoma vanno a sostituire Nagatomo e Maeda, l'autore del momentaneo 1-0.

17:20

63' - Che destro di Modric!

Si vede per la prima volta Modric: destro pericolosissimo, Gonda vola a metterlo in calcio d'angolo.

17:19

62' - Primo cambio della partita

Budimir, vecchia conoscenza del calcio italiano, sostituisce un deludente Petkovic.

17:15

58' - Endo dalla distanza, Livakovic in angolo

Giappone di nuovo in avanti con rabbia. Destro da lontano di Endo, Livakovic alza in calcio d'angolo.

17:12

55' - Pareggia la Croazia!

Colpo di testa mortifero, nell'angolino, per l'ex Inter Perisic: ed è 1-1. Assist di Lovren.

17:03

47' - Kamada dalla distanza: alto

Giappone al limite dell'area con Kamada: il giocatore dell'Eintracht di destro tira alto.

17:02

46' - Ricomincia Giappone-Croazia

Rieccoci per il secondo tempo di Giappone-Croazia.

16:47

45' + 2' - Finisce il primo tempo

Si chiude il primo tempo con il Giappone in vantaggio.

16:43

43': Gol del Giappone!

Maeda la sblocca! Dopo azione di calcio d'angolo, segna il Giappone di rapina. Assist di Yoshida.

16:40

40' - Giappone molto pericoloso

Azione prolungata del Giappone: colpo di tacco di Kamada per Maeda, che però alza troppo la mira e la palla finisce oltre la traversa.

16:28

28' - Un brivido per il Giappone

Cross in are nipponica da parte di Barisic e torre di Perisic, non ci arriva il portiere Gonda, ma neanche Kramaric. Brivido per il Giappone.

16:12

12' - Giappone di nuovo minaccioso

Cross invitante da destra, Maeda e Nagatomo non ci arrivano per un pelo. La Croazia si salva.

16:07

7' - Perisic vicino al vantaggio

Brutto errore di Tomyiasu, Perisic da sinistra avanza solo verso il portiere che respinge, poi Kramaric cincischia in area di rigore, accerchiato dai difensori nipponici.

16:02

2' - Giappone pericoloso di testa

Occasione subito per il Giappone: colpo di testa di Taniguchi, esce di poco. I giapponesi sono partiti forte.

16:00

1' - Comincia Giappone-Croazia

E' cominciata la gara degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar tra Giappone e Croazia.

15:32

Croazia: non c'è due senza tre?

La Croazia si è qualificata agli ottavi di Coppa del Mondo per la terza volta e nelle due precedenti occasioni ha sempre superato il turno, battendo 1-0 la Romania nel 1998 e la Danimarca ai rigori nel 2018.

15:02

Giappone-Croazia, formazioni ufficiali: Brozovic e Tomiyasu in campo

Giappone (4-5-1): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo; Ito, Endo, Kamada, Morita, Doan; Maeda. All.: Moriyasu.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. All.: Dalic.

14:45

Giappone ammazza-europee

Il Giappone ha vinto entrambe le sfide contro selezioni europee ai Mondiali 2022, 2-1 contro Spagna e Germania nella fase a gironi. In precedenza aveva ottenuto solo due successi nelle prime 10 sfide ai Mondiali contro formazioni europee, con tre pareggi e cinque sconfitte.

14:30

Giappone-Croazia: i nipponici vogliono continuare a stupire

Questo sarà il terzo confronto al Mondiale tra Giappone e Croazia, con gli asiatici che non hanno mai vinto né segnato nei due precedenti – 0-1 nel 1998 e 0-0 nel 2006, sempre nella fase a gironi. Quelle sono state le uniche due partite della Croazia contro una selezione asiatica in Coppa del Mondo.

Al Wakrah - Al Janoub Stadium