De Jong e il messaggio a Messi: "C'è un solo modo per fermarlo"

Tra i punti di forza dell' Olanda di Louis van Gaal , il centrocampista Frenkie de Jong si è concesso in un'intervista a Espn per tratteggiare il momento di grande, spasmodica attesa per il quarto di finale contro l' Argentina dopo la vittoria del gruppo A (con Senegal, Ecuador e Qatar) e quella agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti d'America.

De Jong su Messi: "Ecco come fare per fermarlo"

In particolare, il giocatore del Barcellona si è soffermato su Lionel Messi - con cui ha giocato in blaugrana dal 2019 al 2021 - e a come poter fare per bloccare il fuoriclasse dell'Albiceleste: "Non ho inviato messaggi a Messi e non ho intenzione di farlo. Lionel si può fermare solo come squadra. Sono 15 anni che fa la differenza contro chiunque e non c'è modo di bloccarlo singolarmente. Ci hanno provato in tutti i modi possibili e quasi sempre è stato un fallimento".