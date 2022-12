“Follie per vedere Messi, biglietti in mano alla mafia asiatica: il prezzo per Olanda-Argentina”

DOHA (Dubai) - Fin qui, è stato uno dei protagonisti assoluti del Mondiale, e per questo motivo è scoppiata la Messi-mania. I tifosi locali erano già innamorati del talento argentino, ma ora che ha trascinato la propria squadra ai quarti di finale, tutti vogliono vederlo all’opera. I tifosi di tutto il mondo - arrivati a Doha per la Coppa del Mondo - vogliono assistere alla prossima sfida tra Argentina e Olanda perché potrebbe essere l'ultima partita con il sudamericano come protagonista. Ogni sfida dell'Albiceleste viene vissuta come un evento unico e straordinario. Come è straordinaria la somma richesta per un tagliando della prossima partita della formazione argentina.

La cifra folle

Ma un biglietto per la prossima partita di Leo Messi viene venduto a 4.500 euro, ovvero cinque volte il prezzo ufficiale. Che in ogni caso non sarebbe poco, considerando la popolarità del calcio. E’ un Mondiale da ricchi, è inutile negarlo. E il Qatar è diventato un grande parco divertimenti con il calcio come tema principale. Gli organizzatori hanno creato diverse aree ricreative con i ristoranti più rinomati al mondo. E gli hotel per gran parte sono extralusso - con spiagge private - per garantire la presenza di clienti con un alto potere d’acquisto. Di tutto questo si sta approfittando anche la mafia asiatica che controlla la compravendita dei biglietti. Un tagliando economy per quella che potrebbe essere l’ultima partita di Leo Messi con l’Argentina viene venduto a quasi cinque mila euro. Ma il Premium Pack che garantisce anche la cena nei palchi d’onore, costa mediamente 7.500 euro.