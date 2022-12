"Caos Germania, il gesto di alcuni giocatori ha rotto lo spogliatoio durante i mondiali"

DOHA (Qatar) - Continuano le polemiche in casa tedesca per la precoce eliminazione dal Mondiale. A farne le spese è stato Olivier Bierhoff, direttore tecnico della nazionale che ha rassegnato le proprie dimissioni. All’interno della comitiva tedesca non sarebbero state poche le diatribe, non ultima quella legata al volo di ritorno prenotato dalla federazione ancor prima di affrontare l’ultima partita del girone contro il Costa Rica.

La rottura nello spogliatoio

Ma ciò che - secondo alcuni media - avrebbe creato le maggiori frizioni all’interno dello spogliatoio della Germania sarebbe stato il gesto di protesta nella partita d’esordio contro il Giappone quando l’intera squadra, schierata per la foto ufficiale - si sarebbe tappata la bocca in segno di protesta contro la Fifa. Quel gesto, in apparenza condiviso da tutti i giocatori, in realtà non sarebbe stato approvato da molti calciatori del gruppo, tanto da risultare - a distanza di pochi giorni - un problema significativo per il ct Flick che avrebbe poi faticato a gestire un gruppo irrequieto e spaccato.