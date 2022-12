Morata nella bufera per una frase su Cristiano Ronaldo: tifosi furiosi

DOHA (Qatar) - Fin qui è stato uno dei protagonisti del Mondiale, risultando decisivo nelle partite del girone della Spagna. Ma l’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata è al centro delle polemiche per delle dichiarazioni che non sarebbero piaciute ai sostenitori più accesi della formazione iberica.

Cristiano Ronaldo, cosa ha detto Morata

L’attaccante spagnolo, infatti, nel corso di un’intervista non ha risparmiato elogi per il portoghese Cristiano Ronaldo, con tanto di auspicio che non è stato apprezzato dal popolo spagnolo. “Chiunque della mia generazione apprezza Messi o Cristiano - sottolinea il centravanti spagnolo - personalmente sarei felice se Cristiano vincesse il Mondiale perché ha avuto una carriera incredibile”.