Mondiali, la frase agghiacciante dell'ad di Qatar 2022 sul lavoratore morto

DOHA (QATAR) - "La morte è una parte naturale della vita, che sia al lavoro o nel sonno". Queste la scioccante frase pronunciata in una intervista alla BBC da Nasser Al Khater, amministratore delegato di Qatar 2022, in risposta a una domanda sull'operaio migrante morto mentre lavorava nel resort utilizzato come centro d'allenamento dalla nazionale dell'Arabia Saudita.