La clamorosa leggerezza del Brasile al 116': tutti in attacco!

Una follia totale. Il Brasile trova con la magia di Neymar il gol che sblocca la partita al 106’ e vede la semifinale a un passo. Ma cosa fa la squadra di Tite a pochi minuti dal termine del secondo tempo supplementare? Non cambia atteggiamento, non pensa a difendere il risultato. Come mostra un post sui social di Juezcentral, in occasione del gol di Petkovic al 116’ ci sono sette giocatori del Brasile nella metà campo avversaria: così la Croazia si trova a ribaltare il fronte ed attaccare tre contro tre.