Inghilterra-Francia diretta: ora LIVE la partita di oggi

AL KHOR (QATAR) - Il Marocco, che ha fatto fuori anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo , ora aspetta una tra Inghilterra e Francia , protagoniste della super sfida di questa sera nell'ultimo quarto di finale dei Mondiali. Una delle due strapperà il pass per le semifinali, dove hanno già preso posto anche Argentina e Croazia. Sarà una notte di calcio di grande classe, con tante stelle in campo da una parte e dall'altra: lo spettacolo è assicurato.

20:05

Avvio senza tatticismi: ritmi alti

I primi minuti di gioco promettono bene sotto il profilo dello spettacolo, subito ritmi alti e capovolgimenti di fronte continui. Inghilterra e Francia sembrano intenzionate ad affrontarsi a viso aperto, almeno in questo avvio di gara.

20:00

Calcio d'inizio: batte la Francia

Si parte con l'ultimo quarto di finale di Qatar 2022, chi vince sfiderà mercoledì prossimo la sorpresa Marocco, che ha eliminato anche il Portogallo.

19:55

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Tutto pronto allo Stadio Al Bayt, Inghilterra e Francia fanno il loro ingresso in campo. Ora il solenne momento degli inni: si parte con God save the King, poi la Marsigliese.

19:50

Inghilterra e Francia non si incontrano da 5 anni

Quello di questa serà sarà il primo match tra Inghilterra e Francia da cinque anni a questa parte: l'ultima volta, in un'amichevole del 2017, Les Bleus si imposero per 3-2. Negli ultimi otto incontri ufficiali, una sola volta hanno avuto la meglio i britannici, nel novembre del 2015, per 2-0.

19:45

La Francia ha già eguagliato un record

E' la Francia la prima squadra campione in carica a partecipare ai quarti di finale della Coppa del Mondo dal Brasile nel 2006. Sfatato quindi il tabù che vorrebbe la vincitrice dell'edizione precedente eliminata precocemente nel Mondiale successivo.

19:30

Dirige il brasiliano Sampaio

La partita numero 60 di Qatar 2022 sarà diretta dall'arbitro brasiliano Wilton Sampaio, coadiuvato dagli assistenti Bruno Boschilia e Bruno Pires. Quarto uomo l'emiratino Abdulla Mohammed, al VAR il colombiano Nicolas Gallo e lo spagnolo Juan Martinez Munuera

19:00

Le formazioni ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct: Southgate.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps.

18:45

Curiosità su Inghilterra-Francia

Questa sarà la terza sfida tra Inghilterra e Francia ai Mondiali, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982, entrambe nella fase a gironi.

L'Inghilterra è stata eliminata in sei delle ultime otto sfide nella fase a eliminazione diretta contro altre nazioni europee ai Mondiali. Dall’altra parte, la Francia ha eliminato otto delle ultime 10 nazioni europee affrontate nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (inclusa la finale e quella per il terzo/quarto posto).

Gareth Southgate potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inghilterra a raggiungere due semifinali ai Mondiali (dopo il 2018). Gli inglesi, in precedenza, avevano raggiunto le semifinali nel torneo solo nel 1966 con Alf Ramsey e nel 1990 con Bobby Robson.

Stadio Al-Bayt