Marocco-Portogallo 1-0 diretta: entra Cristiano Ronaldo

17:03

46' - Ricomincia Marocco-Portogallo

Si riparte per la ripresa di Marocco-Portogallo: per ora decide il gol di En-Nesyri.

16:48

45' + 3' - Finisce il primo tempo

L'arbitro manda tutti negli spogliatoi con il Marocco avanti 1-0 sul Portogallo.

16:47

45' + 2': Contropiede pericolosissimo del Marocco

Attiat-Allah in contropiede colpisce fuori. Era una grande occasione per il raddoppio. Contropiede nato dopo una protesta del Portogallo per un atterramento in area di Bruno Fernandes.

16:44

45' - Bruno Fernades colpisce la traversa

Bruno Fernades colpisce la traversa con una giocata incredibile di sinistro, forse un tiro-cross, Bounou era superato.

16:41

42': Marocco in vantaggio!!

En-Nesyri!! Cross di Attiat-Allah da sinistra, incredibile errore in uscita di Diogo Costa e l'attaccante marocchino di testa port avanti i suoi.

16:34

35' - Amallah tira alle stelle

Prima vera occasione per il Marocco: cambio di gioco per Boufal, che passa all'accorrente Attiat-Allah, assist per Amallah che da buona posizione però spara troppo alto.

16:30

31' - Joao Felix di nuovo pericoloso

Errore di El Jamiq, ne approfitta Joao Felix, il suo tiro è deviato ancora da El Jamiq che per poco non spiazza Bounou: angolo.

16:25

26' - Partita più equilibrata

Il Marocco ha preso un po' di campo. Ed En-Nesyri ha provato una torsione di testa su punizione di Ziyech.

16:14

15' - Meglio il Portogallo finora

Sta giocando meglio il Portogallo, che palleggia e poi fa partire improvvisi cambi di campo. Marocco compatto ma un po' intimorito quando i lusitani cercano le torri e le sponde in area di rigore.

16:04

5' - Joao Felix pericoloso

Su punizione, colpo di testa in tuffo di Joao Felix e Bounou si rifugia in corner. Portogallo insidioso subito.

16:00

1' - Marocco-Portogallo, si comincia

E' iniziata Marocco-Portogallo, gli africani tentano l'impresa.

15:45

Portogallo: 12 reti realizzate in questo Mondiale (6 solo con la Svizzera...)

Il Portogallo ha segnato 12 gol in quattro partite in questo Mondiale; finora solo nell’edizione 1966 i lusitani hanno fatto meglio (17). Le loro 12 reti inoltre sono state realizzate da otto giocatori diversi, il numero più alto di marcatori differenti per questa Nazionale in una singola edizione di Coppa del Mondo

15:30

Terzo quarto di finale ai Mondiali per il Portogallo

Questo sarà il terzo quarto di finale del Portogallo ai Mondiali; i lusitani si sono qualificati in ciascuno dei due precedenti: 5-3 sulla Corea del Nord nel 1966 e 3-1 ai rigori contro l'Inghilterra nel 2006. Il Portogallo ha inoltre segnato nell'ultima partita contro la Svizzera tanti gol quanti nelle precedenti otto gare della fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (sei).

15:15

Che occasione per i Leoni dell'Atlante!

Il Marocco potrebbe diventare la prima squadra africana a qualificarsi per la semifinale di un torneo di Coppa del Mondo. Tutte le precedenti tre squadre africane che hanno raggiunto i quarti di finale sono state eliminate: il Camerun nel 1990, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010.

15:00

Terzo confronto in assoluto tra Marocco e Portogallo

Questo sarà il terzo confronto in assoluto tra Marocco e Portogallo - anche i due precedenti sono stati disputati in un Mondiale. Il Marocco vinse 3-1 il primo, nella fase a gironi nel 1986. La formazione lusitana si è invece aggiudicata 1-0 la sfida più recente, nel 2018, quando militavano nello stesso Gruppo.

14:40

Le formazioni ufficiali di Marocco-Portogallo

Cristiano Ronaldo ancora escluso dall'undici titolare lusitano dal commissario tecnico Fernando Santos! Nel Marocco, invece, Noussair Mazraoui e Nayef Aguerd, terzino mancino e centro-sinistro dei Leoni dell'Atlante, non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi patiti nel match contro la Spagna e verranno dunque sostituiti dall'ex Genoa Jawad El Yamiq e da Yahia Attiat-Allah.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Attiallah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. A disp.: Munir, Tagnaouti, Aboukhlal, Benoun, Chair, Cheddira, Dari, El Khannous, Ez Abde, Hamdallah, Jabrane, Sabiri, Zaroury. Ct: Regragui.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix. A disp.: Rui Patricio, José Sa, João Cancelo, William Carvalho, Ricardo Horta, João Mario, Leão, Matheus Nunes, Palhinha, Cristiano Ronaldo, Vitinha. Ct: Fernando Santos.

14:30

Le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, El Yamiq, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech,En-Nesyri, Boufal. Allenatore: Regragui.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Carvalho, Otavio; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix; Ramos. Allenatore: Santos.

14:30

Marocco-Portogallo: c'è in palio un posto nelle semifinali

La rivelazione Marocco non vuole smettere di stupire e si gioca l'accesso alle semifinali della Coppa del Mondo in Qatar contro il Portogallo di Fernando Santos. Sfida apertissima, coi Leoni dell'Atlante che hanno eliminato la Spagna di Luis Enrique ai rigori e i lusitani che hanno demolito 6-1 la Svizzera nel turno precedente.

Doha, Stadio Al-Thumama