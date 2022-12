Svolta Mondiali, la scelta della Fifa: cambia il pallone. Ecco il motivo

Nuovo protagonista pronto a fare il suo esordio negli ultimissimi atti del Mondiale 2022 in Qatar. La Fifa ha deciso di cambiare palla per quattro partite conclusive della competizione: semifinali e finali. Si chiama "Al Hilm", che in arabo significa "Il sogno", e prende il posto di "Al Rihla" (in arabo, il viaggio), sfera utilizzata nei primi 60 incontri del torneo.