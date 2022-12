"Ma come ha fatto"? Una donna con i superpoteri in tribuna ai Mondiali. Il video fa il giro del mondo

Tra i sostenitori verdeoro, a un certo punto, viene inquadrata una coppia di fidanzati. Lui è intento a reggere a il cellulare con telecamera attivata per permettere a lei di specchiarsi e applicarsi l'eyeliner sulle sopracciglia.

"Quella ragazza ha i superpoteri"

Lei è totalmente assorta, lui a un certo punto fa l'occhiolino a qualcuno (o qualcuna). Nonostante la ragazza del tifoso brasiliano non possa assolutamente accorgersi dell'accaduto, succede proprio l'esatto opposto. Succede quindi che lei alzi la testa e polverizzi con un'occhiataccia il suo fidanzato, colpevole della marachella. Come sia stato possibile che abbia "sentito" l'occhiolino non è dato sapersi. Sui social, allora, si è giunti alla seguente conclusione: "Quella donna ha i superpoteri".