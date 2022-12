Brasile da day after: sarà la rivoluzione. Rischia anche Neymar

In Brasile un day after che sta diventando un’abitudine: si presenta ininterrottamente dal 2006. Solo una volta poi negli ultimi cinque Mondiali la Seleçao ha superato i quarti, nel 2014, ed era meglio non farlo visto l'1-7 casalingo nella semifinale con la Germania. Recrimina, piange il Brasile, lacrime però che in breve verranno asciugate dalla rivoluzione che aspetterà la Verde Amarela: staff tecnico, giocatori, ma anche gli incarichi direttivi della nazionale.

Tite in Italia? «Il mio ciclo, come avevo già detto - le parole dell'ormai ex ct Tite - termina qui. Esistono altri grandi professionisti e non sono una persona che ha due parole». Il suo futuro? Sei mesi di riposo e poi l'Europa: parlerà con il suo agente Gilmar Veloz e vorrebbe allenare in Spagna o in Italia. Chi prenderà il suo posto? Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato che la ricerca inizierà da gennaio e se verranno aperte le porte a un tecnico straniero, il candidato naturale non può essere che Abel Ferreira (portoghese, quindi anche il vantaggio della lingua) attualmente alla guida del Palmeiras, ma circolano anche i nomi di Luis Enrique, appena licenziato dalla Spagna e Thomas Tuchel, attualmente disoccupato. Tra i brasiliani Fernando Diniz (tecnico del Fluminense), Renato Gaucho (Gremio) e Dorival Júnior che non ha rinnovato con il Flamengo.

Nuova generazione «Non posso garantire che giocherò un altro Mondiale». L'ha detto Neymar (31 anni in febbraio). Ma a parte l'attaccante del Psg , un cambio generazionale nella squadra è non solo atteso, ma anche necessario. Ovviamente Dani Alves, 39 anni, ma anche Thiago Silva (38), Alex Sandro (31), Danilo (31) non ci saranno nel 2026 e in prospettiva probabilmente pure Alisson (30). Il Brasile, e questo da sempre, non ha problemi nel trovare nuove stelle: c'è già ad esempio la rivelazione Endrick, attaccante, appena 16 anni, del Palmeiras che presto potrebbe passare al Real Madrid e André (21), centrocampista del Fluminense. Ma i ruoli più urgenti da coprire sembrano essere in difesa: laterali, candidati Caio Henrique e Vanderson del Monaco e i centrali con Vitão (Inter Porto Alegre) e Murilo (Palmeiras) in pole. L'elenco dei giocatori in procinto di far parte, con continuità, della nuova Seleçao che avrà il compito nel Mondiale a tre Stati Uniti-Messico-Canada, di cancellare il digiuno (ultima vittoria 2002) è comunque molto lungo e ci sono anche gli 'italiani' Dodô (Fiorentina), Ibañez (Roma), Marcos Antônio (Lazio) per arrivare fino a Éderson (Atalanta).