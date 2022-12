Il racconto dei soccorsi al giornalista morto ai Mondiali: il mistero del defibrillatore

La testimonianza

A raccontare quei tracigi momenti è Josh Glancy, giornalistica britannico di 'The Times' e testimone diretto della scena che ha spiegato come i medici siano arrivati velocemente sul posto ma non hanno utilizzato il defibrillatore. "Perché non c'era un defibrillatore? - si chiede Glancy -. Questa era la domanda che continuavamo a farci, mentre i medici eseguivano la rianimazione cardiorespiratoria senza successo". Predentemente arrestato e trattenuto in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno a sostenere dei diritti LGBT+ (in occasione della partita tra Stati Uniti e Galles), dopo i primi soccorsi Whal è stato comunque trasportato all'Hamad Hospital (sembra con un veicolo Uber) ma è arrivato quando ormai non c'era più niente da fare. Nel frattempo fanno ancora 'rumore' le parole del fratello Eric, secondo cui il celebre giornalista sportivo americano (ricordato in queste ore anche da LeBron James) aveva ricevuto minacce di morte e potrebbe essere stato ucciso.