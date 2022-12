Inter e Bayern Monaco amuleti del Mondiale: la statistica è pazzesca

Singolare ma poderosa statistica da segnalare in vista dell'ormai imminente finale di Qatar 2022, in programma domenica 18 dicembre che riguarda l'Inter e il Bayern: nerazzurri e bavaresi sono infatti protagonisti di un primato che dura da 40 anni esatti, per la precisione dal trionfale, per l'Italia, Mundial 1982 giocato in Spagna. Da quella edizione ad oggi, le due squadre sono sempre state rappresentate da almeno un giocatore nelle finali di Coppa del Mondo. E quest'anno grazie a Lautaro, Brozovic, Stanisic, Mazraoui, Upamecano, Pavard, Coman e lo sfortunato Lucas Hernandez, seriamente infortunatosi pochi minuti dopo il suo debutto, sarà ancora così a prescindere da chi tra Argentina, Croazia, Francia e Marocco si andrà a giocare il titolo iridato.