Tra Francia e Marocco è derby: cuore diviso a metà per tre calciatori e un ct

Ha il sapore del derby la semifinale del Mondiale tra Francia e Marocco, che va in scena alle 20 di stasera ad Al Khor. Il Marocco è stato colonia francese dal 1912 al 1956 e oggi la comunità marocchina Oltralpe è costituita da un milione e mezzo di persone. Aspetti storici a parte, sarà un match speciale soprattutto per tre calciatori: Romain Saiss e Sofiane Boufal nella squadra africana e Matteo Guendouzi, rincalzo dei transalpini. Saiss, capitano del Marocco (a rischio forfait stasera a causa di un problema a una coscia), è nato infatti tra Grenoble e Lione 32 anni fa, ha anche passaporto francese ed è figlio di padre marocchino e madre francese. Tifoso da ragazzino dell’Olympique Marsiglia, il numero 6 dei Leoni dell’Atlante si è formato calcisticamente in squadre transalpine (Le Havre e Angers) per poi volare in Inghilterra all'età di 26 anni, nel Wolverhampton, e quindi trasferirsi ai turchi del Besiktas nell’estate scorsa. Quando si è trattato di scegliere la nazionale in cui giocare, però, non ha avuto dubbi, decidendo per il Marocco. Strada analoga ha percorso il 29enne Boufal, nato a Parigi, in possesso del doppio passaporto, figlio di genitori marocchini e cresciuto in Francia. Dopo le felici esperienze con Angers e Lille, anche Boufal ha attraversato la Manica per vestire la maglia del Southampton tra il 2016 e il 2020, vivendo una stagione in prestito al Celta, in Spagna, e tornando due anni e mezzo fa all’Angers, dove gioca tuttora. Nel 2015 ha rifiutato la convocazione del Marocco perché ancora in dubbio se scegliere o meno la nazionale francese. Un anno più tardi, però, ha sciolto ogni riserva optando per i Leoni dell’Atlante.