Francia-Marocco 1-0 diretta: gol di Theo Hernandez

20:00

1' - Francia-Marocco: si parte

E' iniziata la seconda semifinale dei Mondiali del Qatar tra Francia e Marocco. Chi vince trova l'Argentina per aggiudicarsi il trofeo.

19:40

Francia: settima semifinale ai Mondiali

Contro il Marocco, la Francia giocherà la settima semifinale in un Mondiale. Se nei primi tre precedenti (1958, 1982 e 1986) era stata sempre eliminata, ha invece sempre raggiunto la finale nel 1998 (poi vinta con il Brasile), nel 2006 (sconfitta con l'Italia) e nel 2018 (successo contro la Croazia)

19:21

Francia, già una sconfitta contro le africane

La Francia ha alternato una vittoria a una sconfitta nei sei incontri di Coppa del Mondo contro nazioni africane, perdendo 1-0 contro la Tunisia nell’ultimo turno della fase a gironi di questa edizione. Nessuna squadra ha mai perso finora contro due differenti squadre africane nello stesso Mondiale.

19:05

Francia imbattuta con il Marocco, ma ci sono state solo amichevoli

Ci sono state solo amichevoli fino a oggi tra Francia e Marocco e i transalpini sono imbattuti, con tre vittorie e due pareggi. L'ultimo incontro, giocato a St. Denis, è del 2007 e finì 2-2.

18:50

Francia-Marocco, formazioni ufficiali: assenti Rabiot e Upamecano

Ecco le formazioni ufficiali di Francia e Marocco. Didier Deschamps deve rinunciare a Rabiot e Upamecano, sostituiti da Fofana e Konatè. Rabiot non è neanche in panchina per un attacco influenzale. Il Marocco si copre con il 5-4-1.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouaméni; Griezmann, Dembélé, Mbappè; Giroud. All.: Deschamps.

Marocco (5-4-1): Bounou; Hakimi, Dari, Saiss, El Jamiq, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Boufal, Ziyech; En-Nesyri. All: Regragui.

Arbitro: Cesar Ramos (Messico).

18:30

Francia-Marocco: i campioni del mondo in carica contro tutta l'Africa

La Francia campione del mondo in carica per entrare di nuovo in finale, ma di fronte non avrà solo il Marocco, bensì tutta l'Africa e il mondo arabo. La squadra di Regragui cerca di continuare a fare la storia, dopo aver raggiunto il traguardo delle semifinali.

Al-Khor - Al Bayt Stadium