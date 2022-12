Quando si gioca la finale dei Mondiali? Argentina-Francia: data, orario e diretta tv

Sono Francia e Argentina le due nazionali che si giocheranno i Mondiali 2022 in Qatar. Una finale da brividi, che vede di fronte due tra i più forti giocatori al mondo, vale a dire Mbappè e Messi. I francesi hanno superato in semifinale il Marocco, gli argentini hanno avuto la meglio sulla Croazia. Per la squadra di Deschamps, in caso di affermazione, sarebbe la seconda Coppa del mondo consecutiva, come hanno fatto nella storia soltanto Italia e Brasile. Scaloni, invece, punta a riportare in Argentina un titolo che manca da Messico 1986.