La gaffe Rai in diretta tv durante Francia-Marocco diventa virale

Semifinale ricca di emozioni tra Francia e Marocco, dove a spuntarla sono stati i francesi grazie alle reti di Theo Hernandez e Kolo Mouani. Nonostante il risultato finale di 2-0, la partita ha regalato numerosi momenti per i tifosi come la rovesciata di El Yamiq e il palo di Giroud. I social, però, oltre che per quanto visto in campo si sono scatenati per la telecronaca della Rai, protagonista di una clamorsa gaffe in occasione del secondo gol della Francia.