Francia-Marocco, le pagelle: Griezmann su tutti, Amrabat a metà

Ct Deschamps 7

La tattica speculativa, come contro l’Inghilterra, lo premia con la seconda finale mondiale consecutiva. Una continuità di risultati così esaltante non può non dipendere anche dalle sue doti. E ora Messi.

Lloris 6,5

Vigila sull’ordinario e sfiora un pallone pericoloso che finisce sul palo.

Koundé 6,5

Nella sua zona succede poco. Diventa un difensore centrale in più nelle situazioni di contenimento danni: salva il 2-1 a tempo scaduto.

Varane 6,5

Da una sua verticalizzazione parte l’1-0. Dietro vive qualche momento di apprensione ma se la cava.

Konaté 7,5

Titolare dell’ultim’ora, causa influenza di Upamecano, si rivela una sentinella insuperabile per la Francia. Per terra come per aria.

T. Hernandez 6,5

Segna il gol più importante della sua vita dopo aver seguito con fiducia un’azione confusa. Poi prende botte e rischia un rigore su Boufal.

Tchouameni 6,5

Gioca un ottimo primo tempo ma dopo l’intervallo si perde. E’ prezioso comunque nella tessitura del 2-0.

Fofana 6

Più dinamico e meno palleggiatore di Rabiot, rimasto in albergo con l’influenza, viene messo alla prova dall’intensità del Marocco ma resta in piedi.