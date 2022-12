Telecronaca Rai Argentina-Francia, ci sarà Adani? La decisione sulla finale dei Mondiali

Tra polemiche e un'ammirazione spudorata verso Messi, Daniele Adani si è reso protagonista nel Mondiale in Qatar con le sue telecronache. L'opinionista Rai, per tutta la competizione, ha celebrato con enfasi le giocate e le vittorie dell'Argentina e in particolar modo del suo numero 10. Una telecronaca molto appassionata, che ha finito però per scatenare numerose bufere sui social. Ora, con la finale tra Argentina e Francia e la possibilità di vedere il sogno di Messi realizzarsi, in molti si chiedono se l'ex difensore sarà ancora una volta in telecronaca per esaltare le sue prodezze.