Mbappé e l'appello violento dell'ex giocatore argentino: è bufera in Francia

Il post di Gorosito e le reazioni

"Cuti, Ota, Paredes, per fermare Mbappè piede e coscia e, quando è necessario, piede e petto": questo ha scritto Gorosito su Twitter. Immediate le reazioni. Molti tifosi hanno anche risposto al post inviando video e foto di alcuni interventi durissimi subiti da Mbappé nelle gare precedenti e da altri calciatori (uno su tutti Neymar). "Non mi sembra una grande tattica rimanere in dieci", hanno però commentato altri tifosi argentini.